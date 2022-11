Future USA positivi aspettando Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici statunitensi lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora, entrata ieri nella settimana del Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento. La festività si festeggerà giovedì 24 novembre, giorno in cui i mercati americani resteranno chiusi per, poi, aprire il giorno dopo e chiudere in anticipo alle 13, ora di New York.I riflettori degli investitori restano puntati sulle banche centrali e sulla tenuta dell'economia, aspettando i verbali delle ultime riunioni della Federal Reserve, in pubblicazione domani, mercoledì 23 novembre.Intanto il contratto sull'S&P500 sale dello 0,50% a 3.969 punti mentre quello sul Dow30 avanza dello 0,44% a 33.847 punti. Bene il derivato sul Nasdaq che guadagna lo 0,46% a 11.607 punti.