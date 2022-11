Ucraina, Scholz: la Germania deve essere pronta a un'escalation. Gazprom taglia le forniture a Kiev

(Teleborsa) - Il cancelliereha affermato che la"deve essere pronta a un'escalation in Ucraina". La dichiarazione è arrivata durante una conferenza a Berlino ospitata dal quotidiano Süddeutsche Zeitung ed è stata riportata dal quotidiano britannico Guardian. "Alla luce degli sviluppi dellae dei visibili e crescenti fallimenti della, dobbiamo essere pronti a un'escalation", ha sottolineato Scholz. Secondo quanto riportano le amministrazioni regionali ucraine nelle ultime 24 ore, lehanno bombardato le regioni di Sumy, Kherson, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Chernihiv, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk. Il bilancio è di almeno 11 le persone rimaste uccise e 20 feriti.Nel frattempo,è tornata a minacciare lediverso l'Europa. La compagnia energetica russa ha infatti fatto sapere che ridurrà da lunedì i flussi di gas attraverso l'Ucraina, ultima rotta del gas russo verso l'Europa. Secondo Gazprom l'Ucraina tratterrebbe parte del metano destinato alla. "Dalle 10 del 28 novembre Gazprom inizierà a ridurre la fornitura di gas al gis (stazione di compressione, ndr) diper il transito attraverso l'Ucraina per un quantitativo pari a quello giornalmente non consegnato", ha affermato Gazprom attraverso il suo canale Telegram.L'nei confronti di Kiev è di essersi impossessata complessivamente di, di cui 24,945 milioni di metri cubi solo novembre. Ogni giorno transitano attraverso l'Ucraina circa 42 milioni di metri cubi di gas russo. La mossa di Gazprom arriva in concomitanza con l'avvio in Europa dellae ha contribuito al rialzo del prezzo del gas ad Amsterdam, dove i future Ttf avanzano del 2,6% a 119,1 euro al megawattora.Dall'Ucraina negano di aver trattenuto gas destinato alla Moldovia. "Tutti i volumi di gas naturale che sono stati accettati dalla federazione russa al punto di entrata 'Sudzha' per il trasporto" in Moldavia "sono stati completamente trasferiti ai punti di uscita di 'Oleksiivka' e 'Grebenyky'", ha replicato alle accuse l'(Gtsou). "Non è la prima volta che la Russia utilizza il gas come strumento di pressione politica. Manipola i fatti per giustificare la decisione di limitare ulteriormente i volumi di forniture ai Paesi europei", ha dichiarato, a capo degli affari internazionali di Gtsou.