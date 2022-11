Assemblea ANCI, Gorno Tempini: CdP a fianco enti locali, nuove iniziative al vaglio

(Teleborsa) - "Il contesto attuale, ma anche gli anni appena trascorsi, canche interpretando le istanze dei cittadini". Lo ha dettointervenendo alla 39esima"Non si può e non si deve disperdere questa grande capacità dei Comuni, e come CDP - coerentemente con la nostra mission istituzionale e in linea con l’impegno storico a supporto delle Amministrazioni locali -, ha aggiunto.CdP, prosegue Gorno Tempini, st(comuni, province e città metropolitane), con l'obiettivo di favorire la realizzazione di risparmi utili per far fronte all'attuale e prospettica situazione di emergenza finanziaria. Situazione determinata dall'aumento deiia", sottolinea Gorno Tempini spiegando come questi fenomeni stiano producendo "impatti importanti sull'economia nazionale e locale e rischiano di gravare ulteriormente sui bilanci di enti, imprese e famiglie".ha aggiunto.Cdp, ha ricordato ancorasul proprio portafoglio di circa 80 miliardi di euro di esposizione complessiva. Ognuna delle iniziative è costituita da diverse operazioni di rinegoziazione, condotte in particolare a supporto di comuni, province e città metropolitane, Regioni"."Ragionando oltre la logica emergenziale - ha osservato Gorno Tempini - Cdp, in linea con quanto previsto dal piano strategico2022-2024, ha approvato una nuova politica di finanziamento responsabile volta ad indirizzare la propria attività in modo sempre più concreto sempre verso iniziative rispettose di principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance virtuosa. I