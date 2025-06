CDP chiude in anticipo l'offerta di bond a tasso misto 2025-2033

BNP PARIBAS

(Teleborsa) - A seguito delle richieste pervenute dagli aderenti, per un quantitativo superiore all'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente stabilito, pari a 300.000 obbligazioni, CDP e, in qualità di responsabile del collocamento, si sono. Lo comunica CDP in relazione all'offerta di "CDP obbligazioni a tasso misto 2025-2033" (ISIN: IT0005652513).La chiusura del periodo d'offerta è stata pertanto anticipata al 17 giugno 2025 alle ore 17:00. Pertanto, l'Questa mattina CDP aveva comunicato di essersi avvalsa della facoltà didell'offerta fino a un importo massimo complessivo pari a 325 milioni di euro. Saranno dunque emesse fino a un numero massimo di 325.000 obbligazioni, dal valore nominale di 1.000 euro ciascuna.