Italgas, aumento sottoscritto al 98,7%

Italgas

(Teleborsa) -informa che in data odierna si è concluso il Periodo di Opzione agli azionisti Italgas delle massime n. 202.938.478 azioni ordinarie Italgas di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, in data 10 aprile 2025.In dettaglio, sono stati esercitati n. 801.184.788 Diritti di Opzione per la sottoscrizione di n. 200.296.197 Nuove Azioni, pari a circa il 98,7% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un prezzo complessivo pari a Euro 1.006.688.686,12.L’azionista di maggioranza CDP Reti, in conformità con gli impegni di sottoscrizione della quota di sua spettanza dell’Aumento di Capitale assunti, ha sottoscritto n. 52.684.606 Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari a Euro 264.792.829,76.I rimanenti n. 10.569.124 Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 2.642.281 Nuove Azioni, pari a circa lo 1,3% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un prezzo complessivo pari a Euro 13.280.104,31, saranno offerti in Borsa da Italgas, nelle sedute del 23 giugno 2025 e del 24 giugno 2025, salvo chiusura anticipata dell’offerta.I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 5,026 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 4 Diritti Inoptati acquistati.