Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia si muove in lieve rialzo (+0,60%), scambi in positivo per Beghelli

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco migliore dell'Ilha aperto a 40.395,2, in rialzo dello 0,60% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 1.000.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.avanza dello 0,66%.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,55% sui valori precedenti.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,50%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,14%.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,03%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,31%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,09%.