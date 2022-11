Eventi e scadenze del 24 novembre 2022

Cembre

Cover 50

Piquadro

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaConsiglio dell'UE - Riunione straordinaria del Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni e Energia08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di ottobreStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàTesoro - Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale