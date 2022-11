Criptovalute, Visco: indietro su regole, serve risposta globale

(Teleborsa) - Sulla regolamentazione dei cripto asset. Stiamo però procedendo su un percorso segnato da tanto tempo. Immagino che ci saràe: negli Usa, dove c'è più resistenza, è importante che ci sia una risposta". Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia,nel suo intervento nella giornata conclusiva delIn Europa, ha aggiunto, "abbiamo in atto una regolamentazione delleche è in corso di adozione: si chiama Mica e ha l'obiettivo di regolamentare le stablecoin" e prevede "ha aggiunto.Per ledevono esserci delle regole, le stesse regole che valgono per le banche quando operano con la clientela: capitale, assicurazione sui depositi e ci vuole ovviamente una governance ben definita", spiega Visco nel corso del suo discorso durante il quale ha parlato a lungo dei rischi legati al sistema delle criptovalute e ha definito quello dellin grado di permettere "una riduzione dei costi molto efficace e risultati positivi".noi lo cominceremo ad applicare dalla primavera. Il mondo sta cambiando molto rapidamente, noi cerchiamo di stare dietro alla rapidità con cui cambia e non è detto che saremo sempre in grado. Dove non ci sono regole possono emergere nuove proposte, è importante avere non solo strumenti normativi ma anche capacità di osservazione", ha chiosato.Su BitcoinBisogna stare attenti. Non possiamo sorvegliare le scommesse, ma possiamo regolarle. Lo stesso vale per le cripto attività", ha aggiunto Visco: "È un percorso complesso, siamo consapevoli della necessità di garantire regole che siano ben conosciute e anche applicate". Per il governatore "il tentativo è essere sempre al tempo con il cambiamento, per ora lo siamo, ha concluso.