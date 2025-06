Legacoop: serve un’azione UE urgente per proteggere economia e pace

(Teleborsa) -lancia unaffinché rafforzino il proprio ruolo nel contesto geopolitico globale e scongiurino il rischio di una guerra commerciale con gli Stati Uniti, i cui effetti già si fanno sentire. Le ripetute minacce di nuovi dazi sulle produzioni europee, in particolare su settori chiave del Made in Italy come vino, formaggi DOP, olio d’oliva e ortofrutta, potrebbero avere impatti pesanti su esportazioni, occupazione e crescita economica."Serve una soluzione diplomatica e negoziale -afferma il- che eviti ritorsioni commerciali dannose per tutti. La, non su misure protezionistiche che generano solo incertezza e ulteriore instabilità. L’impatto dei dazi si somma a un quadro globale critico. L'ennesima guerra rincara l'energia, peggiorando le attese. Su. Lo scenario, già complesso, è aggravato dall'aumento del prezzo del petrolio a causa del conflitto Israele-Iran. Il sistema produttivo italiano ha tenuto all'inizio del secondo trimestre e gli indicatori sono migliorati per i servizi. Ma i dazi sull'export e l'incertezza stanno deteriorando la fiducia, brutto segnale per i consumi e gli investimenti. Positivo, invece, è il proseguire del taglio dei tassi nell'Eurozona"."La-osserva il- ma può agevolare i tagli ai tassi della Bce. Gli effetti dell'euro forte sul dollaro, nei fatti, si sommano a quelli dei dazi Usa sull'export dell'Eurozona. Oltre a ciò, altre valute che seguono il Dollaro potrebbero svalutarsi, allargando l'effetto negativo per il nostro export ad altri mercati. È ora sempre più opportuna unanell'eurozona per sostenere la nostra crescita, stimolando sia i consumi che gli investimenti"."Tale scenario -sottolinea ancora Gamberini- rendein ambito sociale e sanitario, con il comparto socio-assistenziale sottofinanziato e a rischio di squilibri e dove un warfare rischia di sostituire le politiche di welfare. Il sentiment economico tra le cooperative nel primo semestre 2025 è negativo, sebbene si preveda una crescita di fatturato nei settori sociale, sanitario e agroalimentare"."Le cooperative-conclude Gamberini- e proprio per questo hanno bisogno di interventi tempestivi per evitare la perdita di quote di mercato e di posti di lavoro. È tempo diper salvaguardare il nostro tessuto economico e sociale, oltreché, soprattutto, la pace, fondamento di ogni sviluppo economico e civile".