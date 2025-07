Bitcoin segna nuovi record, oltre quota 122.000 dollari

(Teleborsa) - Ilaggiorna i record e supera la soglia dei 120mila dollari spingendosi fino a 122.000 dollari, in una settimana cruciale in cui negli Stati Uniti verrà analizzata una nuova legge sulle criptovalute.In aumento anche(+2,6%),(+3,7%) e(+2,4%).Il Bitcoin segna un altro record in quella che si preannuncia come "un'", sottolinea. I forti afflussi di ETF e il solido contesto macro, spiega l'esperto, hanno contribuito a dare slancio al mercato e questo slancio continua a portare a nuovi massimi storici. Il ritmo dei guadagni delle ultime settimane "riflette non solo la crescita della domanda, ma anche la crescente maturità del bitcoin come asset class".Le, alimentando l’aumento della massa monetaria globale. In questo scenario, agguinge Gilbert, un asset con offerta fissa e natura decentralizzata si afferma sempre più come "riserva di valore alternativa".È importante notare che "l’adozione da parte del pubblico retail è ancora agli inizi: il Bitcoin come componente di un portafoglio di investimento rappresenta oggi solo una piccola parte del mercato, offrendo così un enorme potenziale di crescita per le criptovalute nel prossimo decennio. Siamo solo all’alba di una diffusione più ampia, di un’integrazione organica con la finanza tradizionale e di regole sempre più chiare", sottolinea l'analista.Con l'aumento delle performance, dell'adozione e la crescita della fiducia, conclude Gilbert, il bitcoin sta rapidamente diventando un “” in un portafoglio d'investimento, grazie ai suoi forti rendimenti corretti per il rischio. In prospettiva, "è inevitabile che l'allocazione istituzionale continui, soprattutto con il miglioramento del quadro normativo, e questo servirà da traino per il bitcoin per il resto del 2025".