Giornata contro la violenza sulle donne. Palazzo Chigi si illumina di rosso

(Teleborsa) - Ricorre oggi la, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne,, anche se oggi il mondo delle imprese si sta orientando su un concetto più ampio, legato alla sostenibilità, che riguarda lanel mondo del lavoro eQuesta giornata segna l'inizio del periodo di 16 giorni improntato all'attivismo contro la violenza di genere, che precede la Giornata mondiale dei diritti umani il 10 dicembre.Per questa ricorrenzaed inell'ultimo anno saranno. Lo ha annunciato la Presidente del Consigliodopo la presentazione della Relazione della commissione Femminicidio.ha affermato Meloni, sottolineando che èe "che ci riguarda tutti e ognuno deve fare la sua parte", anche solo per far scendere il numero di vittime perché "sarà già una piccola vittoria".Frattanto, ieri pomeriggioper la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,e dedicato al personale del ministero.Ilha sottolineato che "attraverso cui promuovere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro" ed è quindi "fondamentale promuovere nella società un cambiamento culturale e mettere in campo norme e mezzi che consentano concretamente alle donne di raggiungere l'indipendenza economica". Poi ha ricordato ilottenuto, quando era al MISE, dal