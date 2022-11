Flat Tax a 85mila euro: si attende ok da UE

(Teleborsa) - Confermato l'innalzamento della soglia dellaa partire dal periodo d'imposta 2023, ma tale incremento "è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee. Tale richiesta, presentata il, è attualmente al vaglio delle competenti autorità europee". E' quanto si legge nella relazione illustrativa dell'ultima bozza della manovra.prevede già la possibilità di alzare il tetto aNel testo si legge che ladelrispetto ai maggiori utili registrati nella media dei tre anni precedenti è al momento prevista solo per il 2023."Per il solo anno 2023", viene spiegato nell'ultima bozza -n luogo delle aliquote per scaglioni" Irpef "un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022,il limite minimo per il quale agli esercenti non verranno comminate sanzioni nel caso di mancato utilizzo del Pos per i pagamenti. Le sanzioni previste, infatti, si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione da parte di soggetti che effettuanodi importo superiore a