Future USA contrastati in attesa di Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono all'insegna della cautela i future sugli indici azionari statunitensi lasciando presagire una partenza prudente per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora. Il focus degli investitori resta concentrato sullecon il mercato che scommette su un rallentamento delle politiche monetarie restrittive da parte della Federal Reserve, mentre laha ribadito che il picco dell'inflazione è ancora lontano.Atteso il discorso delche parlerà oggi e da cui ci si attende la conferma di un rallentamento nel ritmo delle strette sul costo del denaro pur ricordando che la lotta all’inflazione proseguirà anche nel 2023.Nel frattempo crescono le aspettative di unalla luce del crescere dei disordini civili nel Paese. Se da una parte Pechino si è astenuta dall’annunciare qualsiasi passo concreto verso la riapertura del paese, dall’altra si è impegnata a rafforzare le vaccinazioni tra i cittadini più anziani, una mossa considerata cruciale per porre fine alle rigide restrizioni.Un portavoce della National Health Commission ha inoltre dichiarato che i funzionari locali dovrebbero evitare misure eccessive, alimentando l’ipotesi che il governo finisca per cedere alle recenti proteste ridimensionando la propria politica zero Covid.Intanto il contratto sul Dow30 mostra un calo dello 0,17% a 33.792 punti mentre quello sul Nasdaq sale dello 0,19% a 11.609 punti. Debole il derivato sull'S&P500 che avanza appena dello 0,03% a 3.965 punti.