Goldman Sachs guarda a Milano come nuova sede per il trading su swap

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Bloombergstarebbe spostando aparte del desk londinese disugliin euro. Il trasferimento dovrebbe avvenire all’inizio del prossimo anno e comporterebbe da parte di Goldman Sachs – che ha deciso di non commentare l'indiscrezione dell'agenzia di stampa americana – l’assunzione di personale locale.La decisione della banca d'affari statunitense rientrerebbe nel quadro dellache ha portato con sé anche unadelle attività delle principali società di investimento. La necessità di trasferire personale e uffici in altri Paesi europei a causa dell’uscita del Regno Unito dalla Ue e delle inevitabili complicazioni normative sorte di conseguenza ha senz’altro rappresentato un’ottima opportunità di sviluppo per molte città del Continente della quale Milano – indicata in prima battuta come una delle piazze più indicate – ha per la verità approfittato finora soltanto in minima parte.Al momento Goldman Sachs ha nel capoluogo lombardo già circa 80 dipendenti, non è quindi del tutto isolata e segue anzi l’esempio recente fornito da altri attori di primo piano dell’. Sempre Bloomberg ricorda comeimpieghi circa 200 dipendenti nel nostro Paese e stia per inserire nove nuove figure, tra le quali due direttori esecutivi destinati alla consulenza sui prestiti e sulla gestione patrimoniale. Anchesi sta allargando in Italia dal 2018 proprio come conseguenza della Brexit e al momento impiega circa 230 persone entro i confini del nostro Paese. Al di fuori del mondo delle banche di investimento, ma sempre in ambito finanziario,ha inoltre aperto lo scorso giugno un centro dati a Bergamo, trasferendolo da, sede nei pressi di Londra.Le(l’Italia consente ai nuovi residenti di pagare un’aliquota forfettaria di 100.000 euro sui profitti realizzati all’estero o di non versare tasse fino al 70% del reddito) sembrerebbero una delle chiavi del rinnovato interesse verso Milano, anche per favorire il ritorno di molti degli stessi operatori italiani che continuano a lavorare da Londra.