New York: balza in avanti Goldman Sachs

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca d'affari americana , che avanza bene del 2,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Goldman Sachs mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 935,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 917,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 953,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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