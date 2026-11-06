Goldman Sachs, l'italiano Marco Messeri tra i 109 nuovi partner

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha annunciato a livello globale la nomina di 109 professionisti a partner della società, con effetto dal primo gennaio 2027. Tra i 27 nuovi Partner nominati nell'area EMEA anche un partner italiano dell'area Global Banking & Markets: Marco Messeri, che guida il coverage dei fondi infrastrutturali nell'area EMEA all'interno del Natural Resources Group. Marco ha sede a Milano, nell'ufficio italiano guidato dal Country Head Francesco Pascuzzi.



Entrato in Goldman Sachs nel 2003 a Londra come analista nel team Energy & Power, Marco Messeri è stato nominato Managing Director nel 2015. Prima delle responsabilità attuali, ha seguito i settori delle energie rinnovabili e cleantech nell'area EMEA. Nel 2006 è entrato nel team Leveraged Finance a New York, per poi passare al Natural Resources Group a Londra nel 2008.

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