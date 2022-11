Società energetiche: record di fatturato e utili nel post-pandemia

A2a

(Teleborsa) - Ilsta vivendo unadopo lo shock provocato dalla pandemia e grazie all'", ovvero la depressione indotta daled il terzodell'era Moderna, verificatori dopo i due del secolo scorso (nel '73 e '79).Nel 2021, ilcon un aumento del 60,8% rispetto all'anno della pandemia, evidenziando anche una crescita del 14,6% rispetto al picco raggiunto nel 2014 di 306,9 miliardi. Anche gli, risultano più che raddoppiati rispetto al periodo pre-pandemia (6,9 miliardi nel 2019) e neanche paragonabili con le perdite (2,6 miliardi) accusate nel 2020.E' la fotografia scattata dal Rapporto sui bilanci delle Società dell’energia 2014-2021, realizzato dal, che offre un raffronto su un arco temporale di sette anni e fornisce anche qualche previsione sul 2022.Il, una buona misura della redditività delle aziende energetiche,di euro, il doppio rispetto ai 15,9 miliardi del 2020 (+98,6%) ed oltre un terzo in più (+36,3%) rispetto ai livelli del 2014.Cresce anche, che si attesta a, 20,2 miliardi in piùfra il 2020 ed il 2021. Questo stock complessivo del debito risulta anche in aumento del 35,2% sui 138,7 miliardi del 2014;, dopo il balzo al 76,8% nel 2020 (venti punti in più sul 2019), è tornato però ad un, Falck Renewables,, mentre Elettra Investimenti è stata revocata dalle negoziazioni lo scorso giugno. La lorosu Borsa Italiana,di euro, il 23,5% della capitalizzazione totale (768,8 miliardi), ma le turbolenze registrate dai mercati quest'anno hanno fatto scendere la capitalizzazione delle società energetiche,di euro, con un calo di 35,5 miliardi di euro, ipotizzato sulla base dei dati dei primi 9 mesi di 15 Società quotate, rappresentative del 50-55% del settore, evidenzia una 291,8 miliardi di euro dai 146,5 miliardi del 2021, grazie al contributo di Edison (+233%), A2A (+161,7%), Alerion Clean Power (+142,5%), Hera (+123%), Saras (+105%), Eni (+100%).delle quotate èpassando da 8 miliardi di euro a 18,7 miliardi, per il contributo fornito dalle società delpiù che da quelle del sub-settore elettricità e gas, in particolare Saras (+559%) ed Eni (+472%)., anche per le domande di consistenti garanzie liquide a copertura degli acquisti sulle borse del gas. Unafinanziario che sta già comportando, in taluni casi, unapianificati.