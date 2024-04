Vendite diffuse in Borsa. Piazza Affari in calo

S&P-500

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l', dopo i dati sull'occupazione pubblicati in giornata che confermano la forza dell'economia americana e riducono le probabilità di un taglio dei tassi a breve da parte della Fed. Sullo sfondo continuano a pesare l'aumento delleSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,084. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo dell'1,56%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,44%.Lopeggiora, toccando i +140 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,78%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%, scivola, con un netto svantaggio dello 0,81%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,29% sul; sulla stessa linea, ilha perso l'1,24%, terminando la seduta a 36.214 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 5/04/2024 è stato pari a 3,13 miliardi di euro, con un incremento del 35,86%, rispetto ai precedenti 2,31 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,66 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,04%) e(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,95%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,66%.scende del 3,13%.Calo deciso per, che segna un -2,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,33%),(+1,68%),(+1,12%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,27%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,18%.