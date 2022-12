Defence Tech, assemblea approva adozione status di Società Benefit

Defence Tech

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cybersecurity, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa nazionale, ha approvato le modifiche allo statuto sociale connesse all'“La nostra evoluzione e trasformazione in Società Benefit ci consentirà di integrare ulteriormente nel nostro modello di business la responsabilità ambientale, sociale e di governance, con l'obiettivo diche ci siamo proposti di perseguire", ha commentato ilIn particolare, Defence Tech ha specificamente individuato e integrato nel proprio Statuto, tra gli obiettivi aziendali, le seguenti: protezione del pianeta; riduzione del digital divide; valorizzazione delle persone e piena realizzazione della parità di genere"La mia esperienza professionale di donna che si occupa di Finanza e che siede nel CdA di una realtà quotata mi rende consapevole del fatto che bisogna avere un obbligo morale a far sì che le società, soprattutto quelle più giovani e dinamiche che operano in settori trainanti per l'evoluzione del sistema Paese, come Defence Tech,", ha aggiunto la