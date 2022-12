(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze () ha annunciato. I titoli vanno in asta venerdì 9 dicembre. La data di regolamento è mercoledì 14 dicembre. In scadenza il 14 dicembre 2022 ci sono 6,6 miliardi di euro di BOT 12 mesi.Il Tesoro ha anche comunicato che, in seguito all'assenza di specifiche esigenze di cassa, il 9 dicembre 2022