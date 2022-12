FOS, rafforzata offerta di Cybersecurity in partnership con Talos

FOS

(Teleborsa) -, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha siglato un accordo in esclusiva con la PMI Talos al fine di rafforzare la propria offerta in ambito Cybersecurity., ha commentato: “Siamo contenti dell’. L’obiettivo è investire su Genova come motore per la fornitura di servizi di Cybersecurity a livello nazionale e internazionale"., ha dichiarato: "L’accordo siglato oggi è una bellissimaassieme ad un partner di alto profilo come FOS. Oggi abbiamo fatto un altro passo per accrescere l’offerta di Cybersecurity made in Italy".