Deutsche Bank e Zurich Italia rinnovano la partnership decennale per la distribuzione di soluzioni Vita

(Teleborsa) -annunciano ilper la distribuzione di. Questo accordo, che si fonda su una collaborazione di lunga data, conferma l’impegno delle due società nel fornire ai clienti italiani prodotti di elevata qualità, pensati per la protezione e la crescita del patrimonio personale.Grazie a questa collaborazione, ipotranno continuare a beneficiare di una gamma completa di soluzioni Vita firmate Zurich, tra cui polizze di risparmio, investimento e protezione, ideate per rispondere alle diverse esigenze di pianificazione finanziaria e tutela dei rischi della vita."La conferma e il rafforzamento di questa partnership testimoniano la fiducia reciproca e la volontà condivisa di offrire ai nostri clienti soluzioni affidabili e all’avanguardia, studiate per una protezione personalizzata e completa”, dichiara. "La collaborazione con Deutsche Bank rappresenta, e si estende anche ad altri mercati e ambiti di business. Lavorando insieme,per accompagnare le persone nelle loro scelte, offrendo innovazione, consulenza su misura e un supporto concreto in ogni fase della vita"., ha aggiunto: "Siamo lieti di estendere per altri dieci anni una partnership storica e strategica per la nostra banca in Italia. Questo nuovo accordo ci consente di rafforzare ulteriormente l’offerta di prodotti e strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale,per lo sviluppo di soluzioni innovative a beneficio dei clienti, che supportiamo nella realizzazione dei loro obiettivi personali, familiari e finanziari".