SACE- Luiss Business School: America Latina a portata delle imprese

(Teleborsa) - Supportare le imprese, specialmente le PMI, che vogliono esploraredi business con tutti gli strumenti necessari per rafforzare le proprie competenze aziendali e specialistiche, formandole su opportunità e rischi dei paesi esteri target: al via la terza edizioneil corso di formazione specializzato e totalmente gratuito promosso daattraverso il suo Hub formativoin collaborazione conL’iniziativa, in linea con il Piano Industrialee protagonista di questa edizione, con un particolareL’area latino-americana ha registrato una crescita media dele ancora oggi rappresenta una zona dal grande potenziale per l’export di prodotti Made in Italy. L’America Latina, infatti, grazie anche alla sua posizione geografica è stata toccata in misura ridotta dal rallentamento dell’economia mondiale derivato dal conflitto russo-ucraino, e può vantare un relativo isolamento rispetto alle catene globali del valore insieme a un’autosufficienza energetica e alimentare in molti Paesi. Alla luce del mutato contesto politico-economico dell’area si rende però necessaria un’attività di formazione e informazione per le aziende italiane in particolare rispetto alle opportunità e ai rischi cui potrebbero andare incontro effettuando investimenti nell’area. In particolare, la Colombia presenta un’economia dinamica cheper il nostro export (+15,7% nel 2022, +7,1% nel 2023) così come il Messico vanta un’economia in forte espansione con un potenziale per l’export italiano in crescita del 14% e che si stima possa tornare ai massimi del biennio 2017-2018 (€4,2 miliardi) per superarli nel 2023 (+4,5%). La regione presenta importanti opportunità per ilma richiede alle nostre imprese le giuste competenze e know-How per essere approcciato in sicurezza e con la giusta strategia.le prime due, dedicate all’outlook economico latinoamericano, hanno visto la partecipazione degli Ambasciatori in Brasile e Messico, Francesco Azzarello e Luigi De Chiara, del Primo Segretario Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Colombia, Marco Esposito, dei Presidenti e rappresentanti delle Camere di Commerci italiane in loco, oltre a quella di Alessandro Terzulli, Chief Economist di SACE, e di Antonella Mori, Head od ISPI Latin American Program. Seguiranno altri due appuntamenti curati da docenti della Luiss Business School sugli aspetti legali e fiscali (12 e 13 dicembre), per terminare con SACE che guiderà gli ultimi due webinar (19 e 20 gennaio), per tirare le somme sulle modalità di ingresso nei mercati latinoamericani e sugli strumenti che il Gruppo mette a disposizione per supportare le imprese. Successivamente è previsto un incontro in presenza a Roma il 27 gennaio, che sarà anche un’occasione di networking tra le imprese partecipanti e la faculty Luiss e SACE.“Riteniamo che la formazione insieme a una corretta informazione siano alla base di ogni progetto di internazionalizzazione di successo, per questo lavoriamo fianco a fianco con enti e istituzioni che condividono il nostro stesso obiettivo di accompagnare le imprese che desiderano rafforzare il proprio patrimonio di conoscenze aziendali e intercettare nuove opportunità commerciali sui mercati esteri – ha dichiarato, Head of SACE Education di SACE - In linea con il nostro Piano industrialeabbiamo ulteriormente rafforzato l’offerta di corsi accademici promossi nell’ambito della nostra Sace Academy ed è in questo contesto che va inserita questa iniziatica, con cui si consolida ulteriormente la partnership con la Luiss Business School”., che permettano di leggere le caratteristiche sociali, culturali ed economiche del contesto e disegnare così nuovi modelli di business per le nostre aziende. Accompagnare gli stakeholder nei processi di trasformazione, fornendo le capacità utili a tradurre conoscenze in azioni concrete, è infatti un cardine della nostra vision – dichiara Matteo Caroli, Associate Dean per l’Internazionalizzazione Luiss Business School. – Siamo quindi orgogliosi di essere partner di SACE per questa iniziativa, che, per la terza edizione, si rinnova verso scenari ancora ricchi di opportunità da esplorare: un’occasione unica e strategica che rafforza la presenza delle aziende italiane nella competizione globale e il ruolo del nostro Paese come protagonista dell’export".SACE Education - si legge nella nota - "è l’hub formativo di SACE che si occupa dello sviluppo di una consapevolezza manageriale e di una preparazione imprenditoriale rivolta alle future generazioni attraverso unche si articola lungo tre direttrici: Education to Export, SACE Academy e Infrastructure Green & Digital. L’obiettivo è la creazione di un set di competenze e know-how in tema di export, internazionalizzazione e trasformazioni green, digitali e infrastrutturali che consenta alle imprese e in particolare alle PMI di affrontare in modo strutturato le nuove sfide ed esigenze che i mercati e il contesto geopolitico internazionale richiede, il tutto realizzato con strumenti digitali e personalizzati come webinar, workshop e networking".