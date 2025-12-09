SACE: Marco Antonelli è il nuovo chief Human Resources officer

(Teleborsa) -è il nuovoExport Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze.Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, avvocato,porta in SACE una esperienza trentennale internazionale alla guida delle Risorse Umane in ambito sia assicurativo che industriale. Dal 2007 ha lavorato in Allianz Trade (già Euler Hermes, primaria compagnia di assicurazione dei crediti), ricoprendo come ultimo incarico quello di Global head of People Development. Da gennaio 2010 è stato inoltre direttore Risorse Umane per l'area dei Paesi del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente. Nelle precedenti esperienze, Antonelli ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità nella Direzione Risorse Umane in Bristol – Myers Squibb, Azienda farmaceutica multinazionale, fino a diventare direttore Risorse Umane per l'Italia e l'Europa nell'ambito della divisione industriale, confrontandosi con contesti organizzativi in rapida evoluzione, specializzandosi a gestire con successo sia problemi di Employee Relation che di talent scouting and development in diversi paesi europei e del Medio Oriente.Nel nuovo incarico,a diretto riporto dell'con l'obiettivo di supportare lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane di SACE, e accompagnare con efficacia la crescita delle imprese italiane sui mercati esteri in un contesto globale in continua evoluzione.