Franchetti, accordo strategico con operatore locale per crescere in America Latina

Franchetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha firmato un, ampliando le attività in Cile, Messico, Colombia e Perù grazie alla collaborazione con un operatore locale di primario standing. Non sono stati resi noti né il nome dell'operatore né i dettagli dell'accordo.L'espansione rientra nel percorso di crescita internazionale del Gruppo,, dove continua a registrare performance particolarmente positive."L'espansione in America Latina rappresenta unainternazionale del Gruppo - ha commentato l'- Dopo i risultati positivi che continuiamo ad ottenere in Brasile, entriamo ora in nuovi mercati dove la nostra tecnologia ha già superato con successo la fase di prova di concetto, confermandone la piena efficacia e favorendo l'avvio delle attività operative"."Questi paesi stannoe la domanda di soluzioni predittive avanzate - ha aggiunto - Questo scenario ci consente di valorizzare il nostro know-how tecnologico e di consolidare ulteriormente il posizionamento internazionale del Gruppo. Le nostre piattaforme proprietarie, basate su algoritmi predittivi e modelli di digital twin, rispondono alle priorità di Paesi impegnati a digitalizzare e rendere più resilienti le proprie infrastrutture critiche. Il nuovo accordo, superata la fase di test, rafforza il ruolo di Franchetti come partner di riferimento nella transizione verso una gestione più sicura, sostenibile ed efficiente del patrimonio infrastrutturale internazionale".