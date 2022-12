Senza slancio l'indice delle aziende sanitarie (+0,61%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

Recordati

Amplifon

bassa capitalizzazione

Philogen

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Lieve rialzo per il, che si attesta sulla linea di parità. Brilla, invece, ilIlha aperto a quota 228.173,3, per portarsi ora a 229.235, in rialzo di 1.398,3 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'avanza dell'1,51% a 795.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,21%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,67%.Tra i titoli adel comparto sanitario, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,71%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,93%.