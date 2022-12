Lululemon, outlook sotto le attese dopo terzo trimestre positivo

Lululemon

(Teleborsa) -, rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq, ha registratoin aumento del 28% a 1,9 miliardi di dollari nel. Le vendite comparabili totali sono aumentate del 22%. L'è aumentato del 37% a 352,4 milioni di dollari, mentre l'è stato di 2 dollari rispetto agli 1,44 dollari del terzo trimestre del 2021. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,97 dollari su ricavi per 1,81 miliardi di dollari."Siamo orgogliosi di aver realizzato un altro trimestre di forte crescita delle vendite e degli utili, nonostante- ha commentato la CFO Meghan Frank - Questi risultati illustrano la forza e la differenziazione del nostro modello operativo omni e ci posizionano bene per fornire valore continuo per i nostri stakeholder. Non vediamo l'ora di chiudere in bellezza il nostro anno fiscale".Per il, la società prevede che i ricavi netti saranno compresi tra 2,605 e 2,655 miliardi di dollari, con un utile per azione tra 4,20 e 4,30 dollari. Il mercato si aspettava, in media, indicazioni per un utile per azione di 4,30 dollari su ricavi per 2,65 miliardi di dollari.Per, Lululemon prevede che i ricavi netti saranno compresi tra 7,944 e 7,994 miliardi di dollari, con un utile per azione tra 9,94 e 10,04 dollari e un utile per azione rettificato tra 9,87 e 9,97 dollari.