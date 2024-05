Wall Street consolida i livelli raggiunti

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude le contrattazioni attorno ai livelli precedenti, dopo l'accelerazione impressa dal dato sullìinflazione, che ha rafforzato le speranze sui tagli dei tassi da parte della Fed. Nuovi record sono stati raggiunti dalnell'intraday, sipra i 40 mila punti, per poi concludere a 39.869 punti. Sotto la linea di parità l', che si ferma a 5.297 punti. In frazionale calo il(-0,21%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,75%),(-0,73%) e(-0,65%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,97%),(+3,58%),(+3,44%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,68%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,59%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,27%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,11%),(+3,21%),(+2,80%) e(+2,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,68%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,47%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,33%.