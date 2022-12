Iren, S&P conferma rating BBB- con outlook Positivo

Iren

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato ilper il merito di credito a lungo termine dial. Lo stesso rating è attribuito anche al debito senior non garantito della multiservizi quotata su Euronext Milan. Il rating esprime la solidità e la qualità del merito creditizio di Iren e riflette l'avanzamento rispetto al Piano Industriale al 2030 e la resilienza dei risultati economico finanziari nell'attuale contesto di mercato caratterizzato dalla volatilità dello scenario energetico e dagli interventi regolatori.L'outlook positivo è supportato dae da un. Dal punto di vista finanziario, il rating esprime anche lo stato di buona liquidità, l'elevata credibilità sul mercato dei capitali e l'ottima relazione con le banche, grazie anche ad una sempre maggiore focalizzazione su strumenti di finanza sostenibile."La conferma del giudizio di investment grade per Iren è il risultato di un modello di business integrato che permette di superare le complessità dello scenario attuale caratterizzato da elevati prezzi energetici e impattanti interventi normativi - ha dichiarato l'- Nonostante questo difficile contesto di mercato gli obiettivi industriali del gruppo sono in linea rispetto ai target del Piano Industriale 2030, registrando, in particolare, un".