Rocket Sharing acquista il 51% di Stantup Service

(Teleborsa) -, startup quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, ha approvato la, società di servizi in outsourcing, consulenza e formazione nel mercato libero dell'energia con un particolare focus tecnologico nell'offerta dei propri servizi.Stantup Service ha realizzato nel 2021pari a 989 mila euro, (evidenziando una CAGR 2019-2021 del +30%), unpari a circa il 29% e undi 188 mila euro, impiegando complessivamente 11 risorse e un management (composto dal presidente Alessio Dell'Acqua Brunone e dai consiglieri Giuseppe Dell’Acqua Brunone e Rosario Scamporrino) attivo da oltre 15 anni nel settore energetico.Il CdA haordinaria dei soci per il 28 dicembre 2022 (e, occorrendo, per il 29 dicembre in seconda convocazione), per deliberare sull'approvazione dell'operazione di"Nell'ambito della strategia di crescita di Rocket Sharing Company condotta finora internamente con lo sviluppo della community di Rocket che vede un numero sempre crescente di affiliati, siamo oggi particolarmente soddisfatti di annunciare questa importante operazione di acquisizione che", ha commentato l'"Coerentemente alle guideline di sviluppo annunciate in sede di IPO - ha proseguito Maisto - dopo solo 9 mesi siamo riusciti a definire l'accordo per l'acquisizione del 51% di Stantup Service, un'interessantissima realtà che ci consentirà di accelerare il percorso di crescita incrementando e verticalizzando l'offerta con nuovi servizi e una nuova piattaforma tecnologica,"."Intendiamo sviluppare ulteriormente i servizi di Stantup ampliando il target di clientela e dare ulteriore seguito alla strategia di M&Ache consentano a Rocket di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nell'ambito della sharing economy", ha concluso l'AD.