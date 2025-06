A2A avvia buyback da 10 milioni di euro

A2A

(Teleborsa) -avvia il programma di acquisto di azioni proprie per attuare il piano di azionariato diffuso 2025-2027 denominato “A2A LIFE Sharing” e perseguire finalità di gestione corrente (ivi incluso l’investimento e la gestione della liquidità) e progetti industriali coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari.L'autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si legge in una nota, non potrà essere superiore a diciotto mesi a far data dalla Delibera Assembleare.L'importo massimo di azioni acquistabili è di 10 milioni di euro, per un numero massimo di azioni proprie complessivamente detenibili fissato in 313.290.527, pari alla decima parte delle azioni che formano il capitale sociale.A2A fa sapere attualmente di non detenere azioni proprie.