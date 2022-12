Pierpaolo Di Stefano (ex CDP) entra in Deutsche Bank

Deutsche Bank

(Teleborsa) -è stato nominatodi. Basato tra Londra e Milano, Di Stefano entrerà nella banca tedesca il 1° gennaio 2023 e riporterà a Berthold Fuerst, Global Co Head, M&A.Negli ultimi quattro anni, Di Stefano è stato, il veicolo di gestione degli investimenti azionari strategici del gruppo, nel cui ruolo ha coordinato investimenti diretti e indiretti per oltre 10 miliardi di euro in diversi settori.Prima di entrare in CDP, Di Stefano ha trascorso, ricoprendo ruoli di leadership ine altre banche internazionali."Siamo lieti di dare il benvenuto in Deutsche Bank a Pierpaolo, che avrà un ruolo fondamentale nel, offrendo il suo contributo e la sua esperienza su opportunità pan-europee e assicurando leadership al team italiano di Origination & Advisory", ha commentato Berthold Fuerst.