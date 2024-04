Barclays, Stephen Pick nominato Head of M&A per EMEA. Pier Luigi Colizzi è Chairman

Barclays

(Teleborsa) -ha annunciato la nomina diof M&A per l'area EMEA; e Asim Mullick a Head of M&A for Financial Sponsors per l'area EMEA. Queste nomine aumentano la quota di M&A nei suoi franchise di sponsor finanziari e clienti aziendali, si legge in una nota.Pick sarà basato a Londra e riporterà a Tim Main e Ihsan Essaid. Ha trascorso gli ultimi sette anni presso, dove è stato recentemente Managing Director del team europeo di M&A, occupandosi delle relazioni con i clienti più importanti. In precedenza ha lavorato pressoColizzi diventerà Presidente di M&A per l'area EMEA. In questo nuovo ruolo, si concentrerà sulla consulenza ai clienti prioritari per le loro transazioni più strategiche, in particolare alle grandi aziende. Colizzi vantanel settore dell'Investment Banking, ha svolto un ruolo cruciale in alcune delle più importanti operazioni di M&A dell'azienda in EMEA e ha guidato l'attività di M&A di Barclays in EMEA negli ultimi nove anni."L'aumento della nostra quota nell'M&A, incrementando il dialogo con i clienti Corporate e Financial Sponsor, è unae un'enorme leva di reddito per rispettare i nostri impegni finanziari nei prossimi tre anni", afferma Tim Main, Head of Investment Banking, EMEA di Barclays.