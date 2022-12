Advent acquista Maxar Technologies per 6,4 miliardi

Maxar Technologies

(Teleborsa) -ha raggiunto l'accordo per il takeover da parte di Advent International secondo cui il private di Boston ha messo sul piatto 53 dollari in contanti per azione, garantendo un premio del 129% rispetto alla chiusura del titolo Maxar giovedì al Nyse.Si tratta di una delle più grandi acquisizioni sul mercato degli ultimi mesi. L'azienda del Colorado è specializzata in satelliti per comunicazione, osservazione della Terra, radar e assistenza in orbita e servizi correlati.Il valore della transazione è pari a 6,4 miliardi di dollari. Sulla scia della notizia, il titolo Maxar ha chiuso la seduta di venerdì con un rimbalzo del 124,81% a 51,93 dollari di valore.