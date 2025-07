Packaging acquista il business cartone di Greif per 1,8 miliardi di dollari

Packaging Corporation of America

Greif

(Teleborsa) -ha stipulato undiperIl business del cartone per imballaggio di Greif comprendecon una capacità produttiva di circa 800.000 tonnellate edi alimentazione a fogli e cartone ondulato situati negli Stati Uniti. L'attività ha generato circa 1,2 miliardi di dollari di fatturato e 212 milioni di dollari di EBITDA per i 12 mesi conclusi il 30 aprile 2025.Packaging Corporation of America prevede di finanziare l'operazione con 1,5 miliardi di dollari didisponibile. Il leverage ratio pro forma di Packaging Corporation of America (indebitamento netto/EBITDA) sarà di circa 1,7 volte al termine dell'operazione.