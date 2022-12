Manovra, da assegno unico a pensioni: le novità

(Teleborsa) - È stato depositato nella tarda notte di ieri, intorno alle 3,che contiene le principali misure annunciate ieri sera in Commissione bilancio dal Ministro dell'Economia,Si tratta delche di fatto riscrive molti articoli del disegno di legge. Tra lefigurano le misure per agevolare le società sportive nel pagamento dei debiti fiscalientro la quale si applica, l'intervento sul reddito di cittadinanza che nel 2023 sarà versato per sette mesi anziché per otto, l'aumento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con quattro figli o più, il congedo parentale di un. Nell'emendamento del governo anche un corposo pacchetto di misure sull'energia.Sale dalaper i datori di lavoro privati che nelassumono a tempo indeterminato. Lo prevede l'emendamento del governo alla manovra. Nel dettaglio,è riconosciuto per dodici mesi, nel limite massimo di 8.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.Quanto all'aumento adellesi applica soltanto. Secondo la relazione tecnica sono circa 5,5 milioni i soggetti interessati e il costo dell'intervento ammonta a 270 milioni di euro.Dal primo gennaio 2023 aumenta del 50% la maggiorazione mensile prevista per l'assegno unico per le famiglie con quattro figli o più. Con lo stesso emendamento si prevede che l'aumento daler cento dell'indennità di congedo parentale per un mese fino ai sei anni del bambino sia riconosciuto anche la padre, comunque in via alternativa. Intanto, in scia al pressing di Bruxelles è saltata la norma sul Pos. "Come abbiamo sempre sostenuto, il problema non sono le sanzioni, ma leche incidono in modo eccessivo soprattutto per quelle attività che vendono prodotti e servizi con piccoli margini fissi, dai gestori carburanti alle tabaccherie.- e adeguato nella dotazione delle risorse - potrebbe essere una soluzione efficace. In particolare, se riuscisse a far terminar la querelle, apparentemente infinita, suscitata dalla questione Pos". Ad affermarlo è Confesercenti. "Da sempre - sottolinea l'associazione -Nel dibattito di questi giorni sul Pos si è voluto, con toni molto spesso fuori dalle righe, associare la non accettazione della moneta elettronica alla evasione fiscale. Riteniamo giusto che chi vuole pagare con la carta di credito lo possa fare. Ma fino a che non ci saranno compensazioni con i costi delle commissioni, non si può chiedere di accettare i pagamenti via Pos e rimetterci. Per noi la priorità era e rimane abbattere il