VO'Clock Privé:un evento imperdibile per gli appassionati di orologeria

(Teleborsa) - Dalospiterà, une aperto al pubblico che celebra l'. Organizzato dae in concomitanza conl'evento si terrà nel foyer del primo piano del quartiere fieristico di Vicenza. I visitatori potranno ammirare segnatempo di alta gamma, incontrare esperti, e partecipare a sessioni formative e dimostrazioni pratiche con maestri orologiai.VO'Clock Privé offre, riunendo orologi di manifattura, creazioni di orologiai indipendenti dell'Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI) e brand emergenti come Furlan Marri e Inceptum. Tra le novità, la partecipazione di Leica con le sue esclusive collezioni di orologi.Oltre alle esposizioni, l'evento proponeorganizzati con il supporto del forum Watchouse e riviste di settore., docente della Fondation de la Haute Horlogerie, terrà incontri di alta formazione. Nell’area Esperienze, i visitatori potranno osservare movimenti e componenti con microscopi e schermi ad alta definizione, grazie al supporto di Bergeon.VO'Clock Privé rappresentaper aggiornarsi sulle novità del settore e condividere la passione per l'orologeria con altri appassionati. L'ingresso è gratuito previa registrazione.