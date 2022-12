Danske Commodities, iniezione di capitale da 3,5 miliardi per affrontare margin call

(Teleborsa) -, società di trading di energia, ha annunciato oggi di aver aumentato il proprio patrimonio netto con, il colosso norvegese del petrolio. La società ha spiegato che gli alti prezzi dell'energia hanno aumentato la necessità di solidità finanziaria e, solo mantenendo una solida posizione finanziaria, Danske Commodities è in grado di fornire la liquidità necessaria a un mercato energetico volatile."Quando i prezzi salgono, aumenta anche l'entità dellesulle borse dell'energia - ha detto il CFO Jakob Sorensen - Le società di trading come Danske Commodities devono fornire garanzie per coprire le potenziali fluttuazioni dei prezzi nel periodo che va da quando viene stipulato uno scambio a quando l'energia viene effettivamente consegnata. In altre parole, è".Danske Commodities è specializzata nel trading di energia e gas a breve termine e offre servizi di bilanciamento, ottimizzazione e copertura a produttori e fornitori di energia., l'azienda completa, e su base annua l'azienda commercia una quantità di energia corrispondente a dieci volte il consumo totale di energia in Danimarca."Siamo molto soddisfatti della performance di Danske Commodities e dell'importante ruolo che svolge nel contribuire al funzionamento dei mercati energetici - ha detto Helge Haugane , SVP Gas & Power di Equinor e presidente del CdA di Danske Commodities - I suoi risultati finanziari rimangono solidi e siamo lieti di effettuare questa iniezione di capitale per rafforzare ulteriormente la posizione di Danske Commodities in uncontinua".