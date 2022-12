The Italian Sea Group festeggia posa chiglia primo Admiral Panorama 50 metri

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, operatore globale della nautica di lusso, celebra la posa della chiglia del, che si inserisce nell'ambito della produzione "semi-custom".Con la sua eleganza, il nuovo modello di yacht è un. Progettato, l'imbarcazione consente anche traversate di lunga percorrenza. Gli ambienti sono caratterizzati da grandi volumi e dettagli strutturali. Glirivelano un’grazie a un’accurata selezione di materiali pregiati e naturali come legno, pietre e metalli ruvidi.La vendita del primo Panorama,, è stata perfezionata dal. A pochissimi mesi dal lancio del progetto, è stata inoltre già venduta la seconda unità.per il Gruppo, riconosciuti dal, la classifica stilata e pubblicata da Boat International, magazine di riferimento nel mondo della nautica: The Italian Sea Group si conferma infagti primo produttore italiano e quarto a livello globale per gli yacht superiori a 50 metri."La posa della chiglia è sempre un momento significativo nella costruzione di una nave, soprattutto se si tratta del primo yacht di una nuova ed innovativa linea come Admiral Panorama", spiega, Founder & CEO di The Italian Sea Group, sottolineando "la conferma della nostra posizione nella classifica del Global Order Book come primo cantiere italiano nella produzione di yacht sopra i 50 metri, avvalora ulteriormente la posizione del Gruppo come uno dei maggiori player mondiali grazie alla nostra professionalità e all’alto profilo qualitativo dei nostri yacht".