Borse europee negative. Piazza Affari tiene sulla parità

(Teleborsa) -, mentre la. A pesare sull'apertura die mercati concorre l'andamento incerto dei mercati asiatici e. La cautela si impone anche in vista dellaNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,091. L'è sostanzialmente stabile su 2.467,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,69%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,01%, resta vicino alla parità(-0,13%), e piatta, che tiene la parità.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.366 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.637 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sui livelli della vigilia il(+0,07%); come pure, consolida i livelli della vigilia il(-0,09%).di Milano, troviamo(+1,06%),(+0,57%),(+0,56%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,65%.Tentenna, che cede l'1,31%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,19%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%.di Milano,(+1,79%),(+1,64%),(+1,24%) e(+1,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,41%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,24%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.