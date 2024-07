TISG, Cerved conferma il rating di credito A2.2

The Italian Sea Group

(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan.Il rating è stato confermato - si legge in una nota - sulla base dei seguenti: (i) l'alto posizionamento nel settore della nautica di lusso a livello globale, rafforzato dalle partnership con i broker internazionali e la resilienza della base di clientela; (ii) le positive performance economiche del 2023, che confermano il trend di crescita dei ricavi, dei margini e dell'utile; (iii) il mantenimento di un solido assetto patrimoniale e finanziario, con una favorevole dinamica dei flussi di cassa operativi che ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo di una Posizione Finanziaria Netta positiva alla fine del 2023.anche ladel medio-breve termine, che prevede l'ulteriore consolidamento del core business degli yacht di grandi dimensioni, sostenuto dal completamento degli investimenti nella capacità produttiva e dalla creazione di nuove sinergie produttive derivanti dall'acquisizione di Celi 1920 e dalla recente inaugurazione della business unit Acciai per Interior."Ulteriore conferma della nostra solidità economico-finanziaria, questa valutazione positiva ci posiziona ai livelli di performance più alti e dimostra la validità della nostra gestione del business - ha commentato l'- Continueremo a lavorare con dedizione ed entusiasmo per rafforzare il nostro posizionamento, mantenere un solido assetto patrimoniale e finanziario e garantire una costante crescita del business".