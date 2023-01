Banco BPM, patto sale all'8,28% con incremento quota Inarcassa

Banco BPM

(Teleborsa) - L', secondo le informazioni aggiornate al 31 dicembre 2022, rappresenta attualmente l'della banca guidata da Giuseppe Castagna, in aumento rispetto alla quota del 7,84% comunicata lo scorso ottobre 2022. In particolare,(Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) ha incrementato la sua posizione nel patto con 6.554.000 azioni ordinarie, portando la sua quotaIl patto, che resta composto da nove membri, vedeall'1,8% con 27.273.813 azioni; Fondazione cassa di risparmio diall'1,24% (18.790.399 azioni); Fondazione cassa di risparmio diallo 0,5% (7.575.740 azioni); Fondazione cassa di risparmio diallo 0,028% (419.461 azioni); Fondazioneall'1,95% (29.477.919 azioni); Fondazione cassa di risparmio diallo 0,101% (1.529.547 azioni); Fondazione cassa di risparmio diallo 0,0293% (444.454 azioni) e la Cassa nazionale di previdenza e assistenzaall'1,66% (25.200.000 azioni).