Seduta molto negativa per il comparto utility in Italia (-1,64%), si concentrano le vendite su algoWatt

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

FTSE MIB

Terna

ERG

Italgas

Ftse MidCap

Ascopiave

Acea

IREN

algoWatt

Greenthesis

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 29.577 con una perdita di 492,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 350, dopo una partenza a 353.Tra i titoli del, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo del 2,60%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione del 2,36%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 2,08%.Tra le azioni del, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,84%.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dell'1,37%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,74%.Tra ledi Piazza Affari, risultato negativo per, con una flessione del 3,09%.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 30 dicembre con una variazione percentuale negativa dell'1,37% rispetto alla seduta precedente.