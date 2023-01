Zignago Vetro perde qualifica PMI

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, società quotata al mercato Euronext STAR Milan, rende noto di aver perso la qualifica di "PMI" poiché la Società, allo scadere del periodo transitorio previsto dalla normativa per la qualifica come PMI, assumeva talle qualifica in base al solo parametro del fatturato e la capitalizzazione aveva superato la soglia di riferimento nel corso del triennio 2020-2022.La perdita della qualifica di PMI comporta per Zignago Vetro l’applicazione di un’ulteriore soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, pari al 3% del capitale (da intendersi riferito, nel caso di società che prevedono lamaggiorazione del voto come Zignago Vetro al numero complessivo dei diritti di voto).Pertanto, coloro che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, siano titolari di partecipazioni superiori alla soglia del 3% dei diritti di voto e inferiori al 5% dovranno darne comunicazione alla Consob e a Zignago Vetro.