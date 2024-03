Borse europee sui livelli precedenti. A Milano bene Saipem e MPS

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sul fronte macroeconomico, il PIL del Regno Unito è stato confermato in calo nel quarto trimestre 2023, mentre le vendite al dettaglio della Germania sono risultate ancora in calo a febbraio.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,079. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.193,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,55%.In salita lo, che arriva a quota +136 punti base, con un incremento di 4 punti base, con ilpari al 3,65%.poco mosso, che mostra un -0,01%, composta, che cresce di un modesto +0,23%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 34.784 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 36.995 punti. Pressoché invariato il(-0,1%); in frazionale calo il(-0,21%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso dell'1,55%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,36%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,35%.avanza dell'1,10%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,17%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,01%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,40%),(+2,15%),(+1,04%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,37%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,42%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,34%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,27%.