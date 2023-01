Eurozona, indici PMI: a dicembre rallenta contrazione con spinta servizi

(Teleborsa) -, nonostante i segnali di un rallentamento del declino, visto il calo solo marginale dell'attività del settore privato e al tasso più debole da luglio,. Ad alleviare le pressioni sull'economia della regione è stato anche il nuovo e forte indebolimento dell'inflazione che ha rallentato il calo degli ordini e favorito un ulteriore rialzo della fiducia, secondo gli indici S&P Global PMI.A dicembre 2022dell'eurozona è salito adai 48,5 punti di novembre, e risulta superiore ai 49,1 punti del consensus., che incorpora anche il dato del manifatturiero, ha registrato un valore inferiore a 50 punti, posizionandosi per il sesto mese consecutivo in zona contrazione e registrando un forte declino dell'attività economica. Gli ultimi dati d'indagine, in rialzo arispetto a 47,8 di novembre, hanno però indicato il calo più lento da luglio scorso, mese in cui l'attività ha iniziato a contrarsi. Salgono quindi a due i mesi consecutivi in cui il ritmo di declino segnala un rallentamento.L'vede il PMI dei servizi aumentare a 49,9 punti dai 49,5 precedenti, centrando le attese (49,5 punti), e quello composito migliorare a 49,6 da 48,9. Laregistra un incremento del PMI servizi a 49,5 da 49,3, in linea con il consensus, e del composito a 49,1 da 48,7 (consensus 48). Lavede aumentare il PMI servizi a 49,2 da 46,1, meglio del consensus (49), mentre il composito si rafforza a 49 da 46,3 (atteso 48,9). Infine, lasegnala un PMI servizi in miglioramento a 51,6 da 51,2 e fa meglio delle attese (50,8 punti)."L'economia dell'eurozona ha continuato a deteriorarsi a dicembre, ma, quasi ad indicare un declino dell'economia più lieve di quanto inizialmente previsto - ha commentato Joe Hayes, Senior Economist presso S&P Global Market Intelligence - All'interno dell'eurozona, anche le varie nazioni hanno registrato declini minori, soprattutto la Germania, il cui andamento economico di questa seconda metà dell'anno ha costituito il freno principale dell’intera eurozona"."Sono comunquestabile e significativa - ha aggiunto - Le condizioni della domanda sono rimaste fragili con i clienti che hanno fatto marcia indietro, mentre l'ottimismo resta impantanato tra i timori di recessione, l'incertezza dei costi energetici, l'alta e persistente inflazione e l'irrigidimento delle condizioni finanziarie".