Moderna acquista la giapponese OriCiro Genomics per 85 milioni di dollari

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha siglato un, un pioniere nelle tecnologie di sintesi e amplificazione del DNA libero, per. OriCiro è stata fondata nel dicembre 2018 e ha sede a Tokyo, in Giappone."Con questa acquisizione, otteniamo i migliori strumenti per la sintesi e l'amplificazione senza cellule del DNA plasmidico, un elemento chiave nella produzione di mRNA - ha affermato, amministratore delegato di Moderna - La tecnologia di OriCiro integra strategicamente la nostra esperienza di produzione e accelera ulteriormente il nostro motore di ricerca e sviluppo""Moderna ha dimostrato una notevole velocità e capacità di influenzare la vita attraverso la sua piattaforma innovativa e le terapie mRNA - ha affermato, amministratore delegato di OriCiro - Sono fiducioso che la nostra tecnologia e il nostro talento si adatteranno in modo altamente strategico a Moderna".