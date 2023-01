Rheinmetall, contratto per un impianto di esplosivi in Ungheria

Rheinmetall

(Teleborsa) - Il produttore tedesco di armisi è aggiudicato un. Lo stato ungherese sta costruendo un nuovo impianto di esplosivi per produrre RDX (Research Department eXplosive) nel sito e Rheinmetall si occuperà della. In base al contratto firmato il 15 dicembre 2022, un nuovo impianto sarà costruito e gestito da una joint venture composta da Rheinmetall e N7 Holding, un'impresa statale ungherese.Non è stato comunicato il valore preciso del contratto, ma è stato sottolineato che rientra in un, quindi di diverse centinaia di milioni di euro.Terminata la fase di progettazione, il progetto partirà nel 2023, in modo che la produzione possa iniziare entro il 2027. Gli esplosivi prodotti nel nuovo impianto potranno essere utilizzati, tra l'altro, per. Il contratto prevede la fornitura di know-how impiantistico, tecnologico e di processo, nonché la relativa documentazione, la formazione e tutte le attività necessarie per raggiungere la produzione su vasta scala.