BF superata soglia capitalizzazione, non si qualifica più come PMI

BF

(Teleborsa) -rende noto che, "avendo superato la soglia di capitalizzazione di 500 milioni di Euro" per tre anni consecutivi (2020-2021-2022), non è più qualificabile come “PMI” (Piccola e Media Impresa).Di conseguenza - spiega la società in una nota - ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, trova ora applicazione anche la soglia del 3% del capitale, e chiunque detenga una partecipazione superiore al 3% e inferiore al 5% del capitale di BF è tenuto a darne comunicazione a Consob e a BF entro 15 giorni di negoziazione dalla data odierna.