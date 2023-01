Eurostat, Austria regina dello sci: prima in UE per produzione e commercio

(Teleborsa) - Nel 2021 nell'Unione europea sono stati prodottidi paia die singoli(+3% rispetto al 2020). Quasi la metà di questi articoli (1,6 milioni) è stata prodotta dall'. Sono alcuni dei dati rilevati da Eurostat. Per quel che riguarda i dati sul commercio, 3,5 milioni di paia di sci e singoli snowboard sono stati esportati in altri paesi dell'UE, mentre i Paesi UE hanno esportato 2,3 milioni di paia di sci e singoli snowboard in paesi extra UE e ha importato 0,8 milioni degli stessi articoli da paesi extra UE.Tra gli Stati membri dell'Unione europea, ilverso i paesi UE ed extra-UE è stata l'Austria, con oltre un terzo delle esportazioni (2.029.000 paia di sci e snowboard individuali, pari al 35%), seguita dalla(648.700, 11%) e(630.800, 11%). Rispetto al 2020, l'Austria ha registrato un calo del 5%, la Bulgaria un aumento del 12% e la Francia ha registrato l'aumento maggiore con il 18%.Per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi extra-UE, circa i due quinti delle paia di sci e dei singoli snowboard dell'UE sono stati inviati negli(937.000, ovvero il 41% del totale delle esportazioni extra-UE di sci e snowboard). Gli Usa sono davanti a(326.100, 14%) e(288.000, 13%).Inoltre, nel 2021, il maggior importatore UE verso paesi UE ed extra UE è stata l'Austria, che ha rappresentato un terzo delle(1.420.200 paia di sci e snowboard singoli importati, pari al 33%), seguita dalla Francia (823.400 articoli, 19%) e(405 100 articoli, 9%).Per quanto riguarda le importazioni da paesi extra UE, più dei due quinti degli sci e dei singoli snowboard provengono dalla(329.800 pezzi, pari al 42% del totale delle importazioni extra-UE di sci e snowboard), seguita dall'(152.000, 19%) e(69.400, 9%).